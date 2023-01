Parlamentares do Psol pedem ao STF prisão preventiva de Bolsonaro

Um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi protocolado por parlamentares do Psol nesta segunda-feira (2), com a alegação de que Bolsonaro atentou contra a democracia. As informações foram confirmadas pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) no Twitter. "Entramos hoje no STF com o pedido de prisão de Bolsonaro. Sem anistia!", disse o parlamentar.

Um trecho do documento diz que "é preciso ressaltar, infelizmente, o histórico de disseminação de fake news, com intuito golpista, do ex-presidente Bolsonaro: ele, desde o início da sua Presidência, vem arquitetando o atual cenário que vivemos". O texto ainda afirma que Bolsonaro mantém sua base radicalizada ativa.

Como noticiado na Veja, a petição, assinada pela atual e pela próxima bancada do partido na Câmara, e também pelo presidente da legenda, Juliano Medeiros, também requer a quebra de sigilo telefônico e telemático de Bolsonaro. A ação cita a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos e recomenda a apreensão do passaporte do ex-presidente.

"Ademais, o fato de Jair Messias Bolsonaro ter viajado aos Estados Unidos da América ainda enquanto Presidente da República sem qualquer justificativa oficial a fim de evitar estar no território brasileiro a partir do final de seu mandato também se revela como um elemento que evidencia o periculum libertatis, posto se consubstanciar em risco à aplicação da lei penal, devendo, ao menos, ter seu passaporte apreendido a fim de que não volte a fugir caso volte ao território brasileiro"