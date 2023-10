Parlamentares da Assembleia Legislativa do RS denunciam deputada por 'apologia ao terrorismo'

Nesta quinta-feira (12), representantes de cinco bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apresentaram uma denúncia na Comissão de Ética contra a deputada Luciana Genro (Psol), alegando suposta quebra do decoro parlamentar. O pedido foi assinado pelos deputados Felipe Camozzato (Novo), Rodrigo Lorenzoni (PL), Capitão Martim (Republicanos), Guilherme Pasin (PP), Adriana Lara (PL) e Prof. Cláudio Branchieri (Podemos).

A denúncia aponta que, em suas redes sociais, Luciana Genro fez declarações controversas após os ataques do grupo Hamas contra Israel. A deputada afirmou que "tratar a resistência palestina como terrorismo seria equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra o nazismo em Varsóvia, em 1943". Sem mencionar diretamente o ataque do Hamas a Israel, Genro publicou uma nota intitulada "Palestina Livre", na qual descreveu Gaza como a "maior prisão a céu aberto do mundo" e defendeu o direito do povo palestino de resistir à ocupação militar e à opressão.

Os parlamentares argumentam que as declarações de Genro configuram não apenas uma crueldade sem precedentes, mas também uma apologia ao terrorismo, o que pode ser enquadrado como um crime. Eles consideram que essas declarações desrespeitam profundamente as vítimas, suas famílias e os princípios dos direitos humanos. Portanto, pedem uma investigação na Comissão de Ética para apurar o caso.