'Parem a contagem!', apela Trump no Twitter

Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, acaba de fazer um novo pedido referente às eleições do país. Em um tweet feito às 11h12, o líder político pediu, novamente, que parem a contagem dos votos.

Ele ainda afirmou que os votos que tiverem sido feitos após o dia oficial das eleições não serão contados. A administração do Twitter chegou a colocar um aviso de "informações contestáveis" na postagem.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!