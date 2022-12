Pará ganha Consulado da República Tcheca em seu território

O Pará conta, a partir desta segunda-feira (5), com um novo Consulado da República Tcheca em seu território, ainda sem endereço fixo definido, mas já com um cônsul honorário empossado: é o jurista, escritor, professor e jornalista Luiz Ernane Ferreira Ribeiro Malato. Ele tomou posse em cerimônia realizada no início da tarde, no Palácio Francisco Bolonha, com a presença de diversas autoridades, como a Embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sandra Lang Linkensederova, e o prefeito da capital, Edmilson Rodrigues.

A Embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sandra Lang Linkensederova, abriu a cerimônia revelando sua paixão pela castanha do Pará e ressaltando a importância da instalação do novo Consulado nesta região, o que fortalece os laços entre o Brasil e a República Tcheca, e o desejo de fazer parcerias em diferentes setores da sociedade. “Nós somos um país de dez milhões de habitantes, altamente industrializado e que tem muito a oferecer e receber. Desejamos fortalecer as relações com o Brasil, principalmente, a cooperação na área acadêmica, pois é a partir daí que tudo se desenvolve”, disse, em português.

Logo em seguida, ela deu posse ao novo cônsul honorário, que há anos desenvolve estudos em países da Europa e, de modo especial, na própria República Tcheca, o que levou-o a se aproximar cada vez mais dessa cultura. Em seu discurso, Ernane Malato discorreu sobre a história da República Tcheca e sobre as potencialidades do Brasil e da Amazônia, onde a sua jurisdição irá se concentrar, sobretudo nos Estados do Pará e Amazonas.

“Sem dúvida, estamos falando de importantes polos econômicos com suas riquezas, que se apresentam como um campo fértil de investimentos e trocas com países prósperos, como é o caso da República Theca. Temos aqui imensas riquezas minerais, vegetais, culturais, de pecuária, de indústria e turismo, que precisa ser mais expandido. Então, entre a Amazônia e a República Tcheca há, portanto, uma infinidade de possibilidades de investimentos em prol de sua população. Afinal de contas, o desenvolvimento de uma nação, de um Estado, de uma região, acontece sobretudo pela troca de experiências e benefícios únicos. Nossas universidades encontram-se formatadas para intercâmbios culturais e projetos em favor dessas nações. Estudantes, pesquisadores, profissionais liberais, checos e amazônidas precisam se encontrar, permutar em territórios, idiomas, culturas e desenvolvimento. Por isso, hoje eu me sinto feliz, superando o orgulho da função, de poder configurar esse elo entre a República Checa e a Amazônia”, analisou.

O prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, fez questão de parabenizar à representação da República Tcheca pela escolha de Ernane Malato para cônsul honorário daquele País na nossa região e, também, se colocou à disposição para novas parcerias entre a cidade de Belém e o país europeu. “Parabenizo o Ernane por ter sido escolhido para representar o povo tcheco aqui e desejo muito sucesso, inteligência, sensibilidade e prestígio, já demonstrado aqui pela presença de tantas autoridades. Contem com o governo municipal para que possamos realizar ações concretas de parcerias e mesmo simbólicas. Creio que estamos prestes a iniciar um momento novo na história do Brasil, que vai permitir uma nova fase nas relações internacionais, com a solidariedade e afirmações da soberania dos nossos povos. É um momento importante”, pontuou.

A cerimônia ainda contou com a participação de reitores de universidades, representantes de demais instituições públicas e privadas, e do líder comunitário da Nação Tembé, Kokoixumti Tembé Parkatejê.

Novo cônsul honorário da República Tcheca - Luiz Ernane Malato é escritor, jornalista, professor da Universidade da Amazônia, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Doutorando em Ciências Histórico-Jurídicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal. É autor de diversos livros e matérias jornalísticas. Exerceu também as funções de magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo membro da Academia Paraense de Letras, da Academia Paraense de Jornalismo e da Academia Paraense de Letras Jurídicas.