Pai de Arthur Lira passa mal e cerimônia de posse é interrompida na Câmara

No dia da posse dos 513 deputados federais eleitos nas Eleições de 2022, a cerimônia precisou ser suspensa. O pai do presidente da casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL), o ex-senador Benedito Lira, passou mal, interrompendo o ato. As informações são do Metrópoles.

O deputado federal Átila Lins (PSD-AM) fazia a chamada dos deputados eleitos para o juramento no momento que Benedito Lira precisou de atendimento médico, por volta de 10h40 da manhã.

A sessão foi retomada às 11h. Lira sentou novamente na cadeira de presidente 30 minutos depois.