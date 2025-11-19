Pacheco confirma intenção de recusar pedido de Lula para disputa do governo de MG

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) confirmou nesta quarta-feira (19) a intenção de recusar o pedido para disputar o governo de Minas Gerais em 2026. A decisão do parlamentar contraria o desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pacheco mirava uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, ele foi informado na última segunda-feira (17) que Lula deve indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo.

"O presidente disse que tinha tomado uma decisão que seria anunciada em breve e desejava a minha candidatura ao governo do Estado", declarou Pacheco a jornalistas. Ele descreveu a conversa como civilizada e respeitosa.

Pacheco planeja deixar a política

O senador reafirmou a intenção de deixar a vida política após o fim de seu mandato em 2026. "Já havia esse encaminhamento para o qual eu estava me programando, o encerramento da vida pública", disse Rodrigo Pacheco, indicando um ciclo com data de saída próxima.

Apesar da declaração, a decisão definitiva só será concretizada após conversas com lideranças de Minas Gerais. Esses encontros estão previstos para ocorrer até o fim do ano.

Pacheco mencionou a necessidade de alinhamento com deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores. O objetivo é esclarecer a situação sem arestas.

Vaga no STF e articulação no Senado

Perguntado sobre a articulação para a indicação de Messias no Senado, Pacheco respondeu: "Vamos aguardar a indicação. A partir da indicação, a gente faz essa avaliação".

O indicado ao STF precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. O presidente da Casa e a maioria dos senadores defendem a escolha do nome de Rodrigo Pacheco.

Diante do cenário, senadores veem a possibilidade de a votação para o STF ficar para 2026. Isso daria tempo para o governo coletar os votos necessários.

Na terça-feira (18), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) mostrou descontentamento com a provável escolha de Jorge Messias. "Tem que esperar a indicação, fazer o quê? Se eu pudesse, eu faria a indicação", afirmou Alcolumbre.