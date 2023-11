Orçamento Secreto: Zambelli, irmãos Bolsonaro e PSol não fizeram parte do esquema

Guilherme Amado, do Portal Metrópoles, revelou em sua coluna os recentes dados compilados pelo governo Lula sobre os padrinhos do "orçamento secreto". De acordo com a planilha da Secretaria de Relações Institucionais, parlamentares mais alinhados a suas posições políticas e ideológicas não fizeram uso dessa verba, que agora está sendo alvo de atenção.

A análise dos dados não mostra qualquer indicação de que o deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro ou a deputada Carla Zambelli, todos do Partido Liberal (PL), tenham solicitado emendas relacionadas a esse orçamento. Além disso, não há registros de liberações para o PSol ou o partido Novo.

Contudo, o colunista destaca que a ausência desses parlamentares no "orçamento secreto" não implica que eles não tenham buscado favores junto aos relatores do Orçamento. Pelo contrário, sugere que direcionaram seus esforços para outras áreas, indicando que seus votos não dependem tanto dessas emendas quanto de outras pautas.



