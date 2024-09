Oposição protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes

Deputados de oposição protocolaram no Senado nesta terça-feira (10/9) o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suposto crime de responsabilidade.

O documento é divulgado 24 horas após a oposição apresentar o texto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O pedido de impeachment é assinado pelos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC). Além disso, outros 150 deputados assinaram o documento em apoio à denúncia.

No texto, os deputados citam algumas decisões do ministro, como o bloqueio do X e das contas da empresa Starlink, o julgamento dos presos do 8 de janeiro e a suspensão de perfis que disseminaram fake news nas redes sociais. Eles também mencionam o suposto uso da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acessar informações de investigados em inquéritos do STF, como revelado pelo jornal Folha de S.Paulo.

“Esta denúncia traz não apenas as violações de Alexandre de Moraes à liberdade de expressão dos brasileiros, como, também, aos direitos humanos de todo um povo de forma mais ampla”, consta no texto. “A escalada autoritária do ministro Alexandre de Moraes é estarrecedora e, lamentavelmente, hoje de conhecimento internacional”, afirmaram os deputados.

A apreciação do documento precisa do aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)