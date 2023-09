Operação da PF cumpre 3 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em 4 estados pelo 8 de janeiro

Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira suspeitos de participarem dos ataques de 8 de janeiro, em Brasília. Estão sendo cumpridos três mandados de prisão contra Aildo Francisco Lima e Basília Batista, ambos de São Paulo, e contra uma terceira pessoa, do Distrito Federal.

Além dos mandados de prisão preventiva, há ainda 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás.

Veja quem são os alvos da busca e apreensão:

Danilo Silva e Lima (GO)

Osmar Pacheco da Silva (GO),

Wanderley Zeferino da Silva (GO)

Luciene Beatriz Ribeiro Cunha (MG)

Erli Antonio Fernandes (MG)

De acordo com a Polícia Federal, a operação Lesa Pátria busca identificar pessoas que depredaram, instigaram, financiaram e fomentaram os atos os ataques às sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro. Na ocasião, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional foram invadidos e depredados por manifestantes radicais que não aceitavam o resultados das eleições 2022.