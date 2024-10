Operação da PF apura filiação fraudulenta de Lula ao PL de Bolsonaro

A Polícia Federal vasculhou na manhã desta quarta-feira (30.10), a casa do suspeito da filiação fraudulenta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no PL, em junho de 2023. A diligência foi realizada em Mato Grosso do Sul, no bojo da Operação Infiliatio, que também investiga o funcionário do Partido Liberal que validou o cadastro fraudulento.

A ofensiva apura supostos crimes de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade. Após uma notícia-crime do Tribunal Superior Eleitoral, que comunicou à PF a filiação falsa de Lula ao PL, os investigadores descobriram que o suspeito não invadiu Sistema de Filiação Partidária da Corte eleitoral.

Segundo o inquérito, o que ocorreu foi a realização fraudulenta de pedido de filiação partidária em nome de Lula, com dados falsos. A solicitação foi recebida pelo TSE após a etapa de moderação realizada por funcionário do Partido Liberal, que também é investigado.

A PF aponta que dados falsos em nome do presidente teriam sido usados desde o momento inicial do procedimento de filiação, quando o suspeito preencheu formulário no site do PL, com o intuito de iniciar o processo.