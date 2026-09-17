Onde votar no Pará? Veja como consultar o local de votação

Com a proximidade das Eleições 2026, eleitoras e eleitores já podem consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos canais digitais da Justiça Eleitoral. No Pará, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) alerta que alguns locais e seções foram temporariamente alterados.

A orientação é conferir o endereço e o número da seção com antecedência para evitar imprevistos no dia da votação.

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Como consultar onde votar pelo e-Título?

A consulta pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo e-Título. Para verificar os dados:

• Abra o aplicativo;

• Atualize os dados cadastrais;

• Confira o endereço do local de votação, a zona e a seção eleitoral.

A consulta já considera as transferências temporárias de seção solicitadas dentro do prazo do calendário eleitoral.

Como consultar pelo site

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acesse “Serviços Eleitorais” e depois “Onde votar”.

É necessário informar CPF ou número do título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe. O sistema mostra o local e a seção onde a pessoa deverá votar. No Pará, a consulta também pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral do TRE-PA.

Por que meu local de votação mudou?

Segundo o TRE-PA, mudanças temporárias podem ocorrer por problemas nas instalações, como falta de energia, reformas ou falta de acessibilidade. Nesses casos, a seção pode ser transferida para outro endereço.

Também pode ocorrer a agregação de seções, quando duas ou mais seções são reunidas para funcionar na mesma urna. Nesse caso, o endereço pode permanecer o mesmo e mudar apenas o número da seção.

O que fazer se a seção estiver diferente?

O eleitor deve conferir novamente os dados nos canais oficiais da Justiça Eleitoral antes de ir às urnas. O TRE-PA informa que alterações emergenciais podem ocorrer até o dia da votação.

O estado tem 6.267.107 eleitores, 5.919 locais de votação e 22.072 seções eleitorais, distribuídos pelos 144 municípios. Em caso de dúvidas, o TRE-PA disponibiliza o Disque-Eleitor, pelo telefone 148, e a assistente virtual Bertha, pelo WhatsApp, no número (91) 3346-8000.

Thaline Silva, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com