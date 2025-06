Nunes encontra o Papa Leão XIV no Vaticano e pede bênção para São Paulo

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) se encontrou nesta quarta-feira, 25, com o Papa Leão XIV, no Vaticano. Na ocasião, o prefeito levou presentes ao pontífice e pediu que ele abençoasse a cidade e os cidadãos paulistanos, ressaltando que São Paulo é uma cidade "muito católica".

Nunes se reuniu com o Papa após o Jubileu dos Bispos, em Roma, que reuniu autoridades católicas de todo o mundo. Na ocasião, o prefeito presenteou o Santo Padre com um prato de cerâmica com símbolos de São Paulo e uma raquete da tenista paulistana Bia Haddad.

"Saio daqui de coração cheio, espiritualmente fortalecido e renovado, com ainda mais vontade de trabalhar por uma São Paulo mais justa, solidária e humana", disse o prefeito em seu perfil no Instagram. "Que essa bênção divina toque cada canto da nossa cidade e inspire a todos nós".

Ricardo Nunes está em viagem oficial na Itália, onde deve cumprir agenda em Roma e Milão. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a missão tem o objetivo de "estreitar laços institucionais com governos locais, ampliar projetos conjuntos nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável, inovação, cultura e alimentação, além de reforçar a histórica irmandade entre São Paulo e Milão, estabelecida em 1962".

Atraso em ônibus elétricos

Na segunda-feira, 23, durante sua viagem à Milão, na Itália, Nunes falou à Rádio Eldorado que o programa de substituição da frota de ônibus convencionais por elétricos está em atraso por culpa da concessionária de energia elétrica Enel.

Segundo ele, a cidade tem cerca de 700 veículos elétricos e outros 200 à espera de ações da distribuidora. "Essa empresa irresponsável não faz a ligação elétrica nas garagens", afirmou.

A Enel rebateu a crítica do prefeito. Em entrevista à Eldorado nesta terça-feira, 24, o responsável por clientes de Governo e Empresas da Enel SP, Marcello Sultanun Teixeira, disse que a concessionária está cumprindo os prazos previstos e que, das quatro iniciativas necessárias à eletrificação da frota, somente uma, que é a de obras na rede para reforçar os postes, é de responsabilidade da companhia.

Segundo ele, as outras três ações, que envolvem a construção de cabine primária, a infraestrutura de carregadores e a compra de veículos, dependem das empresas de ônibus. Teixeira informou que a empresa já viabilizou a operação de 900 ônibus elétricos e chegará a 1,9 mil até o fim do ano, com obras entregues em 18 garagens e outras 17 em andamento.

Ainda durante a entrevista de Nunes, o prefeito também indicou que a capital paulista fará investimentos de R$ 12 bilhões em três ecoparques que vão gerar energia a partir do lixo, com base em um modelo já adotado na Itália.

Questionado ainda sobre as eleições de 2026, Nunes disse acreditar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deverá disputar a reeleição e não a Presidência da República.