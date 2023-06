'Numa democracia não há de ter limites... 'Cada cidadão é livre para duvidar', diz Raul Arajújo

O ministro Raul Araújo continua fazendo sua defesa de voto após mais de uma hora de fala nesta quinta-feira (29/06). Ele é o segundo a votar sobre a ação que pode encerrar com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sobre a ação de fato, Araújo afirmou que na reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores no ano passado, que rendeu a ação no TSE, foram apresentados "fatos sabidamente inverídicos" (pelo então presidente) e que já foram já desmentidos.

O ministro reconheceu ainda que o evento teve caráter eleitoral, mas pontuou que Bolsonaro abordou temas, como o voto impresso, que podem ser discutidos: "Numa democracia não há de ter limites ao direito fundamental à dúvida. Cada cidadão é livre para duvidar".