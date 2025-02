Novo presidente do TJPA toma posse na Corte da Justiça estadual

O desembargador Roberto Gonçalves de Moura tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), na noite desta segunda-feira (3/2), e ficará à frente da Corte no biênio 2025 a 2027. Na cerimônia, prestigiada por representantes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, também tomaram posse, o novo vice-presidente, o desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, e a desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, como corregedora-geral de Justiça.

Presidente do TJPA no biênio 2023-2025, a desembargadora Nazaré Gouveia, fez a transmissão do cargo para o novo presidente, mas antes falou da emoção de representar a casa nos últimos anos e agradeceu a parceria de magistrados e servidores, e a presença das autoridades públicas na solenidade. O governador Helder Barbalho acompanhou a cerimônia.

O desembargador Roberto Gonçalves de Moura tem quase quatro décadas de serviços prestados à Justiça estadual. "Para mim, é uma satisfação, uma honra, uma grande alegria assumir a presidência de nossa comunidade de Justiça", destacou o novo presidente do TJPA, logo após de receber o comando do cargo.

"E, durante o exercício, eu prometo, não fazer outra coisa, senão ajudar aqueles mais necessitados dos nossos jurisdicionados", enfatizou o novo presidente. "Temos desafios pela frente. O primeiro é prestar a Justiça de forma mais célere e efetiva, acelerar os nossos procedimentos, que muitos dizem lentos, ainda. E isso demanda discussão principalmente na legislação", acrescentou.

Sobre a possível abertura de novas Comarcas no Pará, o desembargador explicou que a instalação de novas Comarcas depende da necessidade da demanda. "Nós temos um departamento de estatística que trabalha em cima disso e ele nos mostra a necessidade de instalação. Surgindo a necessidade, a gente instala".

"Eu acho que a nossa meta, uma das metas principais, é procurar trazer um sistema de informática para o nosso tribunal de maneira automática. Mais, que ele possa contribuir para a feitura das nossas decisões e o que for necessário para a admissão da justiça.

Também tomaram posse os desembargadores Pedro Pinheiro Sotero, Luana Henriques Santalices, Alex Pinheiro Centeno e José Torquato Araújo de Alencar, eleitos para o Conselho da Magistratura, ao lado dos membros natos, como os titulares da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça.

A cerimônia realizada no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, no edifício-sede do TJPA, na avenida Almirante Barroso, em Belém, contou com transmissão ao vivo pelo portal do Tribunal.