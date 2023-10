Nova reunião da 'CPI das ONGs' tem depoimento de representante do IBGE; acompanhe

Uma nova reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) na Amazônia, a chamada "CPI das ONGs", está sendo realizada nesta terça-feira (10), desde as 11h. Neste encontro, a convidada a depor é Flávia Vinhaes Santos, representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que chegou à reunião acompanhada de uma técnica do órgão.

Inicialmente, havia sido divulgado que o convidado de hoje seria o ex-presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) do governo Bolsonaro, Marcelo Xavier. Depois, que seria recebido o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, mas, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), que preside as reuniões, informou no início da sessão no Senado que o depoente informou que estaria impossibilitado de comparecer por conta de agenda de viagem internacional, por isso a substituição por Flávia.

Valério criticou as faltas recentes na CPI. Disse que "todo titular que a gente convida está em viagem, no aeroporto, com viagem marcada... Talvez a gente mude e não mais convide, mas convoque, e assim a viagem terá que ser adiada".