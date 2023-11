Nova reunião da CPI das ONGs ouve nesta terça presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho

A reunião desta terça-feira (7) da chamada “CPI das ONGs”, marcada para as 11h, ouve o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) investiga a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) na Amazônia, e o representante do órgão ambiental foi convidado a depor por meio de documento assinado pelo relator, Marcio Bittar (União-AC). Esta é a 26ª reunião.

VEJA MAIS:

Na justificativa, Bittar diz que o presidente do Ibama deverá “prestar informações sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público na região amazônica”.

“Sabe-se que boa parte das ONGs e Oscips que atuam na região amazônica tem por objeto questões relacionadas ao meio ambiente, desse modo, nos parece pertinente escutar o presidente do Ibama, órgão responsável por boa parte das ações de fiscalização e licenciamento ambiental na Amazônia, de modo a entender como se dá a atuação das entidades paraestatais na região e de que modo estas se relacionam com o poder público”, continua o texto.