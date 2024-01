Plano Nova Indústria Brasil é 'necessário e positivo', avaliam representantes do setor

Representantes nacionais e paraenses do setor industrial avaliam como “necessário” e “extremamente positivo” o plano lançado pelo governo federal nesta segunda-feira (22), para estimular o desenvolvimento do setor. Intitulado “Nova Indústria Brasil”, o plano foi apresentado em reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem como norte, metas e ações a serem implantadas até 2033 e um aporte de R$ 300 bilhões até 2026.

Para a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), “o plano é necessário”. Ao O Liberal, Alex Carvalho, presidente da entidade representativa do setor no Pará, avaliou que as propostas apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao CNDI, com o objetivo de estabelecer uma “nova política industrial brasileira” ou ainda uma “neoindustrialização”, convergem com as pautas que a FIEPA tem defendido para fortalecer a indústria da Amazônia.

“Em meio a este cenário de emergência climática no qual vivemos, a indústria precisa aperfeiçoar seu processo fabril, com vistas à uma economia de baixo carbono, com redução das emissões e direcionada também à redução das desigualdades sociais”, defende, destacando que a nova política de financiamento prevê recursos direcionados à modernização do parque industrial, à pesquisa e tecnologia, à qualificação de mão de obra e à melhoria da infraestrutura.

Alex Carvalho, presidente do Sitema FIEPA, avalia como necessária a nova política. (João Barros / FIEPA)

Para o representante da federação paraense ainda, as medidas propostas “serão fundamentais para atender aos compromissos globais pela descarbonização por meio da bioeconomia e a transição energética, componentes fundamentais para garantir uma industrialização mais inclusiva, sustentável, inovadora e justa, em sintonia com a conservação ambiental, a competitividade, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social”, avalia Alex Carvalho.

CNI afirma que plano é instrumento moderno e fomentará neoindustrialização

Para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), “o governo brasileiro está no caminho certo ao lançar uma nova política de neoindustrialização”. Leonardo de Castro, vice-presidente, destaca a importância de contar com o setor público no processo de retomada da indústria brasileira. “Esse é o anúncio de uma política pública moderna, que redefine escolhas para o desenvolvimento sustentável, com mais investimento, produtividade, exportação, inovação e empregos, por meio da neoindustrialização”, diz.

Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, avalia a nova política industrial como muito positiva. Para ele, o conjunto de programas inseridos nas missões de política industrial têm potencial para permitir que o Brasil aproveite as oportunidades trazidas pela "necessária descarbonização da economia, permitindo que o setor industrial brasileiro lidere o processo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e redução das desigualdades".

Rafael Lucchesi, da CNI, destaca "janela de oportunidades". (Agência de Notícias da Indústria - Divulgação)

“Nós vemos no mundo hoje uma grande janela de oportunidade para a descarbonização das cadeias produtivas brasileiras em torno da indústria verde, num contexto em que o Brasil apresenta diversas oportunidades. Temos vantagens para avançar nas atividades econômicas que mais agregam valor, como as economias desenvolvidas têm feito por meio de políticas industriais modernas”, afirma.