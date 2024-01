Governo anuncia nova política industrial com R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026

A nova política industrial vai receber R$ 300 bilhões em financiamentos do Governo Federal, conforme o anúncio feito nesta segunda (22) durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), realizada no Palácio do Planalto.

A gestão dos recursos será feita pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o montante será disponibilizados em linhas de crédito específicas, dos quais R$ 271 bilhões serão na modalidade reembolsável e R$ 21 bilhões de forma não-reembolsável – além de R$ 8 bilhões em recursos por meio de mercado de capitais.

Nomeado de Nova Indústria Brasil, o plano propõe uma série de metas e objetivos para o desenvolvimento do setor até 2033 e inclui outro plano, de curto prazo, até o fim do mandato de Lula, em 2026.

Na prática, define o governo como principal indutor do desenvolvimento do setor. No documento, o Executivo afirma que a nova política industrial também é uma resposta a um processo de desindustrialização do Brasil e ao baixo desenvolvimento e exportação de produtos com complexidade tecnológica.

Segundo o texto, as medidas devem “fortalecer a indústria brasileira, tornando-a mais competitiva, e, assim, capaz de gerar empregos, de elevar a renda nacional e de reduzir desigualdades”.