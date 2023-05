Navio da Marinha parte de Belém para Amapá com tanques de oxigênio

A Marinha do Brasil informou, na tarde deste sábado (20), que acionou a estrutura logística da corporação para o transporte de oxigênio aos hospitais do Amapá.

A ação, segundo a Marinha, é uma resposta imediata à declaração de estado de emergência em saúde pública feita pelo Governo do Estado, após surto de síndromes gripais.

Neste sábado, o navio de Apoio Oceânico (NApOc) “Iguatemi”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, recebe dois tanques criogênicos com oxigênio, na Base Naval de Val-de-Cães, em Belém.

Navio chegará em 48 horas em Santana (AP)

Apos o carregamento, o “Iguatemi” partirá imediatamente para a cidade de Santana, no Amapá, com previsão de atracação em 48h.

Além do reforço em oxigênio, o navio também levará alguns equipamentos essenciais para ampliar o atendimento hospitalar no Amapá, incluindo um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal.

O objetivo principal dessa operação é reforçar a disponibilidade de oxigênio medicinal no Amapá, frente à elevada demanda decorrente do surto de síndromes gripais, a fim de evitar uma possível escassez do insumo.

Incorporado à Marinha do Brasil em 2018, o NApOc “Iguatemi” integra o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, subordinado ao Comando do 4o Distrito Naval (Com4oDN).

O NApOc “Iguatemi” é apto para desempenhar as seguintes tarefas: Apoio Logístico Móvel, Patrulha e Inspeção Naval, Busca e Salvamento e Minagem, possibilitando uma maior flexibilidade no planejamento e cumprimento das missões.