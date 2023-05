'Não vão faltar memes', diz Tebet sobre CPI do 8/1; Ministra acredita que reformas vão avançar

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, acredita que as comissões parlamentares de inquérito (CPIs) abertas no Congresso – como do 8 de Janeiro, da Americanas e do MST – não devem atrapalhar a tramitação da reforma tributária e da nova regra fiscal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ela afirmou que o "Congresso é reformista" e está encampando a reforma tributária, "assim como a autonomia do Banco Central e a da Previdência. Por isso, a coisa vai andar”.

VEJA MAIS

Para Simone, as CPIs "estão distantes da realidade do povo brasileiro" e, por isso, não devem ter protagonismo e paralisar o Congresso como ocorreu na pandemia. No caso da CPI do 8 de Janeiro, apontada pela ministra como a maior das três, Tebet avalia que as discussões podem interessar para dar a noção real do risco que ela envolve, "mas a grande parte da população está preocupada com emprego e comida. Eu diria que 70% da população não está preocupada com a CPI”, declarou, afirmando que pode haver “uma exposição inicial”, mas depois essas comissões vão “cair em cansaço, em ataques pessoais, grosseria”.

“O que não vai faltar são memes. Espero estar errada, e que isso não seja vitrine para nos envergonhar, que haja urbanidade” declarou Tebet.