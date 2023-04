'Queremos o corredor do planejamento... O Brasil gasta muito e mal', afirma Simone Tebet

Nanossatélite nacional

Satélite de observação da Terra desenvolvido pela Visiona, joint-venture entre Embraer e Telebras, foi lançado nos EUA.



Câncer de pele

Teste feito pela Moderna mostrou que a vacina contra o câncer da empresa ajudou a prevenir recaídas em pacientes com melanoma.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Queremos o corredor do planejamento... O Brasil gasta muito e mal.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento, declarou que as políticas públicas encontram dois corredores: o do “querer”, representado pelo planejamento, e o do “poder”, imposto pelo orçamento, com suas limitações.

FALA

PRECONCEITO

Causou indignação entre os cidadãos das regiões Norte e Nordeste o comentário do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Mário Helton Jorge, afirmando que seu estado “tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste”. A frase do magistrado foi registrada durante sessão da 2ª Câmara Criminal, em Curitiba (PR), quando ele criticou a “roubalheira generalizada” que estaria ocorrendo no Paraná. Segundo ele, o Estado não teria o “jogo político dos outros estados”. Houve repercussão, também, no próprio Poder Judiciário. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, emitiu nota lamentando e repudiando a fala. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará (OAB-PA), repudiou de forma veemente a atitude do magistrado. Ambas as notas afirmaram que além de prezar pelo regular cumprimento das leis, as instituições que integram a Justiça devem combater preconceitos e atitudes discriminatórias, que desrespeitam ou estimulam o seu descumprimento.

LIXO

MISSÃO

O atual secretário das Cidades, Wagne Machado, ex-prefeito do município de Piçarra, no sul do Pará, terá pela frente uma jornada de muito trabalho. A missão dada pelo governador Helder Barbalho é a de solucionar o problema, atual e futuro, da destinação dos resíduos gerados na Região Metropolitana de Belém (RMB). E o cenário não é dos melhores: a solução deve vir até 31 de agosto, quando o aterro sanitário de Marituba deixará de receber novas remessas.

CENÁRIO

Na prática, significa que a partir dessa data o aterro vai tratar apenas dos resíduos que já estão em processamento no local. Nessa situação, os caminhões que fazem a coleta não terão onde depositar o lixo recolhido, o que significa que, sem um destino, é grande a possibilidade de que nem coleta haja ao final deste prazo.

TAREFA

Neste cenário, a única certeza que se tem é que a missão é árdua, já que faltam apenas quatro meses para que uma alternativa seja colocada em prática. Especialistas ouvidos pela coluna afirmam que esse é um problema que precisaria de intervenção a longo prazo, pelo menos três anos.

CONFLITO

ACARÁ

O domingo foi tenso na Fazenda Vera Cruz, que pertence à empresa Brasil BioFuels (BBF), que explora o óleo de palma no Vale do Acará, região nordeste do Pará. Vídeos vazados na internet mostram o conflito entre seguranças da fazenda e quilombolas da comunidade Amarqualta, que foram agredidos pelos seguranças. Estes, por sua vez, alegam que há cerca de 30 pessoas reféns no interior da fazenda. O fato é que a área está sob conflito agrário e pelo menos três quilombolas ficaram feridos até ontem.



ANUNCIADO



A situação, ao que tudo indica, permanece crítica neste início de semana, já que a aproximação do local está sendo dificultada até para a Polícia Civil do Pará, que investiga o conflito na área motivado por uma disputa judicial entre as comunidades tradicionais e a empresa. Uma viatura da Polícia Civil esteve no local no sábado à noite, mas os agentes foram ameaçados de morte caso retornassem. Os embates entre os quilombolas e a BBF na região não são de hoje, ao contrário, se arrastam pelo menos desde o ano passado e já foram denunciados nesta coluna. O conflito, porém, parece caminhar para seu ápice.

COMITIVA

MINISTÉRIOS

Comitiva formada pelos ministérios das Mulheres e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome visita Belém a partir desta segunda-feira, com o objetivo de compreender o modelo de gestão e ações de construção do Ver-o-Cuidado, projeto realizado em parceria pela ONU Mulheres e a Prefeitura de Belém. A comitiva, representantes da Open Society Foundations e a representante adjunta da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, vão participar de conversas com secretários de Belém e representantes das dez instituições que integram o Comitê Gestor do projeto Ver-o-Cuidado. Os encontros também contarão com a participação de moradores e servidores municipais das regiões das ilhas.

Em Poucas Linhas

► Rompendo fronteiras, um projeto da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), está cada vez mais alinhado ao estado vizinho, Amapá, em prol de necessidades amazônicas, com parcerias com governos e universidades. As parcerias já possibilitaram a formação de 300 profissionais em cursos de extensão como, por exemplo, para as áreas de inseminação de bovinos e bubalinos, piscicultura e agricultura de baixo carbono, além de um curso de mestrado de Saúde e Produção Animal na Amazônia, em cooperação com a Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

► Um total de 11 municípios do Pará participou, em Brasília, do 1º Fórum Nacional de Organismos de Política para Mulheres (OPMs), o primeiro evento promovido pelo recém-criado Ministério das Mulheres. O evento foi considerado um marco nesse primeiro momento da nova gestão do governo federal, articulado pela Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, hoje sob a batuta da paraense Carmen Foro. O Pará também foi representado pela titular da nova Secretaria das Mulheres, Paula Gomes.

► Uma grandiosa festa de casamento sacudiu o Rio de Janeiro neste final de semana. E, por aqui, sacudiu os bastidores da sociedade e da política, já que o casamento foi do deputado paraense Gustavo Seffer (PSD) com a consultora e influencer Ericka Viggiano Seffer. A festança arrastou a maioria dos políticos com mandatos no Pará, incluindo o governador Helder Barbalho e a primeira-dama Daniela Barbalho.

► A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), está realizando avaliação fitossanitária, poda de manutenção e aplicação de remédios para combate a pragas nas árvores samaumeiras localizadas na praça Santuário de Nazaré. As ações de prevenção vieram após a queda de uma das samaumeiras centenárias da praça.