'Não faço, jamais faria algo fora das quatro linhas constitucionais', afirma Bolsonaro

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, abriu uma transmissão ao vivo nas redes sociais dele, na noite desta segunda-feira (25/11), para falar sobre as acusações de participação dele em tramas de golpe contra o estado democrático brasileiro.

Na companhia de advogado e de integrantes do PL, Bolsonaro negou qualquer participação, se disse perseguido, e também afirmou que sempre atuou dentro do sistema jurídico constitucional e acusou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas duas últimas eleições de parcialidade.

"O mais importante que eu tenho a falar então é a participação do TSE para um lado. Ele (Lula) foi tirado da cadeia, foi 'descondenado' porque ele tinha três condenações e pela lei da ficha limpa não podia concorrer e acabou sendo presidente. Eu também estou inelegível porque me reuni com embaixadores", afirmou Bolsonaro, durante a entrevista.