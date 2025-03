'Não é momento de discutir pauta de costumes, diz novo líder da bancada evangélica

O novo presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), deputado federal Gilberto Nascimento (PSD-SP), afirmou em entrevista à Rádio Eldorado que, apesar de defender pautas "ideológicas", entende que não é o momento de ampliar as discussões sobre costumes no Congresso Nacional. Nascimento disse que os evangélicos sofrem com a situação econômica e que quer ampliar as discussões também sobre segurança. De acordo com o parlamentar, a Frente não é oposição ao governo, mas seguirá atenta a avanços que "atentem contra a vida" e a "qualquer espécie de liberação de drogas".

