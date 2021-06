Na CPI da Covid, médico afirma que tratamento precoce evitou colapso em Belém

Durante mais um dia de CPI da Covid, casos do vírus em Belém foram mencionados durante os questionamentos de senadores para médicos defensores da corticoide e de tratamento precoce da doença.

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), perguntou ao médico infectologista, Francisco Eduardo Cardoso Alves, se o uso prévio de corticoides ajudou a evitar um novo colapso de saúde na capital paraense, em maio de 2020. O médico confirmou a informação e disse que a ação se deu após estudo inédito.

"Belém colapsou em maio de 2020, com situação trágica. Na época, o Dr. Zeballos,que foi pioneiro aqui no Brasil a falar de corticoides contra a Covid, junto de outros colegas, inclusive eu, passaram a seguir essa abordagem, essa transição de conhecimento aos outros colegas. Eu não tive nenhuma participação em nada do Pará, mas eu sei que vários colegas foram para o Pará tentar resolver a situação. E a instituição de um protocolo de tratamento, que inclui a corticoterapia, os casos desabaram no Pará. Desde entáo, o governador do Pará, Helder Barbalho, tem instituído protocolos de tratamento precoce para a população", disse.

O médico, afirmou ainda, que o estudo sobre os casos de Belém está em pré-print, prestes a ser publicado em uma revista científica internacional.