Mutirão em Santarém firma mais de R$ 1 milhão em acordos

Associados de uma cooperativa de crédito com pendências financeiras relacionadas a cartões de crédito, empréstimos e cheque especial participaram de um mutirão promovido pelo 1° Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Santarém. Ao longo de uma semana foram realizadas audiências entre os clientes e o credor a fim de evitar a judicialização dos processos.

No total, 13 associados compareceram à ação, dos quais 11 formalizaram acordos sob a mediação da juíza Karise Assad, coordenadora do Cejusc de Santarém. Dessa forma, a taxa de êxito das conciliações ficou em êxito de 84,62% nas audiências realizadas, com acordos firmados no valor de R$ 421.920,39. Outros 17 associados compareceram à agência da cooperativa para realização da composição do débito, que resultou em uma receita de R$ 586.221,47. Ao fim do mutirão, os acordos somaram o valor de R$ 1.008.141,86.

Os Cejusc são unidades do Poder Judiciário que surgiram a partir de experiências com a Lei dos Juizados de Pequenas Causas (Lei nº. 7.244/1984) e com a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/1995). Eles realizam sessões de mediação e de conciliação, que se refere à fase anterior a proposição de um processo. Além disso, os órgãos oferecem atendimento e a orientação aos cidadãos que possuem dúvidas e questões jurídicas.