Município de Conceição do Araguaia decreta lockdown

O município de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, decretou lockdown (bloqueio de emergência) a partir de meia noite desta sexta (4), como prevenção ao contágio pelo coronavírus. Apenas serviços essenciais como supermercados, farmácias, bancos e postos de combustíveis poderão funcionar. A circulação de pessoas será restrita.

A decisão foi tomada em razão do colapso do sistema de saúde do município, de acordo com a prefeitura. Todos os 50 leitos clínicos e os 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para pacientes com covid-19 estão lotados. Ainda há pessoas na espera de vagas para internação.

Ainda segundo a administração municipal, subiu a média de casos registrados, que era de até 15 infectados por dia, e em um único dia da semana passada foram mais de 50 novos casos confirmados. A medida de bloqueio das atividades não essenciais segue até 13 de junho e será reavaliada pelo município.

A decisão foi tomada após reunião com representantes do Ministério Público, igrejas locais e associação comercial. “Grande parte dos empresários não concordaram com nossa decisão, mas alguns, sim. A situação é que estamos com 100% dos nossos leitos lotados, tanto os que temos adquiridos pela rede municipal quantos os do Hospital Regional de Conceição do Araguaia, que não atende apenas o nosso município, mas também toda a região do Araguaia. Então, com isso, nó optamos pelo lockdown. Nós tínhamos fechado o comércio somente uma vez, em fevereiro do ano passado, mas agora tivemos que fechar porque a nossa saúde está em colapso”, explica o prefeito Jair Martins (MDB).

O Governo do Pará, segundo o prefeito, estuda a possibilidade de abrir mais 40 leitos clínicos no município e mais dez leitos de UTI para atender a região do Araguaia que inclui, além de Conceição do Araguaia, municípios como Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Floresta do Araguaia, Redenção e Pau D´arco.

Conceição do Araguaia registrou, nesta sexta, 3.342 casos e 37 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.