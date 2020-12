Mulheres são priorizadas para equipe de transição da Prefeitura de Belém

Três mulheres farão parte da equipe de transição da Prefeitura de Belém por parte do prefeito eleito, Edmilson Rodrigues (PSOL), que tem direito a escolher quatro nomes para a tarefa. A administração do atual prefeito, Zenaldo Coutinho (PSDB), até o fechamento desta edição, ainda não havia divulgado nenhuma informação sobre os quatro nomes que o representarão. A lista completa será divulgada na manhã de hoje, já que até a noite de ontem os últimos detalhes ainda estavam sendo acertados.

“Eu tenho que obedecer a normativa (Nº 16/2020) do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA) e enviar um ofício ao atual prefeito solicitando a formação da equipe. Eu fiz questão de priorizar mulheres, então vou indicar três mulheres dos quatro que tenho direito. Vou indicar pessoas com conhecimento da Procuradoria, da área de advocacia; gente da área de contabilidade pública, que trabalhe com gestão do orçamento; indicar alguém especialista em finanças públicas e pessoa com conhecimento de auditoria, de controle interno”, declarou Edmilson Rodrigues.

A escolha das pessoas que irão formar o secretariado do prefeito eleito também ainda não está consolidada. “Nesta tarde está ocorrendo uma reunião coordenada por um assessor meu, que foi coordenador de campanha, o jornalista Aldenor Júnior, que está participando com os partidos da frente, que formaram a coligação da campanha (além de PSOL, PT, PDT, PC do B, PCB, UP e Rede). Estamos consultando a todos para que eles indiquem os melhores quadros técnicos para uma situação de superação necessária, de grande complexidade. Queremos os melhores quadros com as melhores experiências e, é claro, que tenham compromisso com o programa. Ninguém vai propor balcão de negócios”, assegurou.

Após os partidos da frente ampla que formou, Edmilson anunciou que ouvirá as demais legendas que o apoiaram e parlamentarem que marcaram audiência. “Esses dias todos, quem sabe entrando até pelo fim de semana, serão de conversa. São muitas tarefas, como entrevistas, e muitas reuniões de decisão. Ao mesmo tempo que a equipe de transição tem que ser montada e temos que ter técnicos muito capazes, porque não basta tem números e não saber o que fazer, precisamos estabelecer o diálogo”, destacou.

A transição ocorrerá por meio da solicitação de um ofício, enviado por Edmilson, que será recebido por Zenaldo. O atual prefeito, por sua vez, publicará um decreto nomeando os oito nomes, metade de cada equipe. “Eu tive a iniciativa de ligar para o prefeito no dia da eleição, porque eu quero fazer uma transição tranquila. Acabou a eleição, não tem palanque. Não estou procurando problemas”, demarcou.