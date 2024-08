MP Eleitoral emite parecer favorável a Thiago Araújo em processo movido por ex-deputada

O Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer favorável a Thiago Araújo (Solidariedade) no processo movido pela ex-deputada Dra. Heloisa (PSDB), que o acusou de infidelidade partidária.

A ex-parlamentar alega que Thiago Araújo, que atualmente concorre à Prefeitura de Belém, se desfiliou do Cidadania de forma irregular. Araújo era filiado à sigla na época em que foi eleito deputado estadual, em 2022.

De acordo com Dra. Heloisa, a vaga na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) pertencia à federação PSDB/Cidadania e não apenas ao Cidadania. Thiago Araújo, porém, apresentou uma carta de anuência de desfiliação do Diretório Nacional do Cidadania, assinada pelo presidente e secretário-geral, que confirmou a regularidade da desfiliação.

O Cidadania Nacional defendeu que o mandato de Araújo já estava consolidado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pertencia ao partido, não à coligação.

De acordo com o candidato a prefeito, a liminar apresentou posição favorável à tese defendida pelo seu jurídico, após a análise do tema e das provas apresentadas. Thiago Araújo afirmou que “está confiante que a Justiça prevalecerá”.

“Estou tranquilo, confio no Poder Judiciário, na Justiça Eleitoral tão bem conduzida em nosso Estado pelos desembargadores, presidente Leonam Gondim da Cruz Júnior, vice-presidente/corregedor José Maria Teixeira do Rosário e seus demais membros. Absolutamente confiante que a Justiça prevalecerá”, declarou Thiago Araújo à reportagem.

Para Thiago Araújo, a atitude da ex-deputada sugere um interesse em tirar o candidato da disputa eleitoral. “Devido ao lançamento de minha pré-candidatura, à forma independente e de diálogo como desempenho o mandato outorgado pelo eleitor de nosso Estado, assim como a adesão ao nosso projeto, acredito que ela esteja atendendo interesses que pretendam me tirar da disputa eleitoral. Em minhas redes sociais já apresentei inclusive peça quanto ao pretenso jogo de cartas marcadas na disputa à Prefeitura de Belém.”

O candidato pelo Solidariedade acrescentou que seguiu com as determinações da legislação eleitoral e reforçou a autorização judicial concedida em sede liminar.