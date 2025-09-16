Motta diz que vai deliberar na quarta-feira sobre urgência de projetos que tratam do 8/1

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em seu perfil no X que vai deliberar, com líderes de bancadas, na quarta-feira, 17, sobre a urgência da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Em sua publicação, o deputado se referiu ao tema como "projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023", sem citar textualmente a anistia.

Ainda de acordo com o anúncio feito em rede social, foi incluída na pauta a Media Provisória 1300/2025, a MP da Tarifa Social da Energia Elétrica - que, segundo Motta, mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social.

O tema foi um dos tópicos de discussão entre Motta e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em almoço nesta segunda, 16.

O presidente da Câmara também anunciou a inclusão em pauta da PEC 3/2021, a PEC da Blindagem.

Segundo o deputado, a matéria "fortalece a atividade parlamentar" e "foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes".

O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi designado o relator do tema. Segundo ele, o "texto é "simples e conciso", sem "licença para abusos".