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Política

Motta diz que Gleisi fez 'grande trabalho' e não faltou diálogo com governo apesar de 'embates'

O presidente da Câmara dos Deputados elogiou a ministra, a quem chamou de "amiga"

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a quem chamou de "amiga", e a relação que teve com o governo nos últimos meses. Afirmou que houve "momentos difíceis", mas que "nunca faltou respeito, diálogo e compromisso".

"(Quero) fazer um reconhecimento ao trabalho da minha amiga, ministra Gleisi Hoffmann, à frente da Secretaria de Relações Institucionais, com quem tive a graça de satisfação de conviver enquanto presidente da Câmara. E aqui atestar o seu compromisso com o País, com o governo, o bom diálogo com a Câmara", afirmou o presidente da Câmara.

"Tivemos momentos difíceis, de alegria, de embate, mas nunca faltou respeito, diálogo e compromisso de implementarmos uma agenda na Câmara, não em favor de um partido, mas buscando colocar o Brasil acima de tudo", completou o deputado.

Motta participou da inauguração de obras de conectividade de escolas públicas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também participaram do evento os seguintes ministros:

- Camilo Santana, da Educação; - Rui Costa, da Casa Civil; - Frederico Siqueira, das Comunicações; - Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais; - Esther Dweck, da Gestão; - Margareth Menezes, da Cultura; - Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia.

O presidente da Câmara disse que quando assumiu o cargo, destacou que "a educação seria uma prioridade da nossa gestão". Em fevereiro deste ano, Motta liderou a aprovação de um projeto do governo que cria um instituto federal em Patos (PB), reduto eleitoral do deputado e de sua família.

"Cada vez mais o Parlamento tem que trabalhar com o Executivo para garantir mais educação para o nosso País, porque só através da educação vamos ter um País mais justo e com oportunidades", declarou.

Motta tem se aproximado do governo nos últimos meses, em especial diante da proximidade com as eleições. Agradeceu Lula pela criação do instituto federal em Patos e disse que ele realizou um "sonho".

"Aqui, presidente, abro um parêntese para lhe agradecer. Como sertanejo, essa é uma luta desde meu primeiro mandato. Há 15 anos esperamos ter a nossa instituição de educação com reitoria no sertão da PB. Hoje, o senhor realiza este sonho", declarou Motta.

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GLEISI HOFFMANN/SAÍDA/GOVERNO/MOTTA/ELOGIO
Política
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