Morre Maria José de Vasconcelos Carepa, mãe da ex-governadora Ana Júlia Carepa, aos 91 anos

Morreu, aos 91 anos, a mãe da ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, Maria José de Vasconcelos Carepa. A informação foi divulgada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Ananindeua e pelo presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Miro Sanova. A causa da morte não foi informada.

"É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento da Senhora Maria José de Vasconcelos Carepa, mãe da ex-governadora do Estado do Pará, Ana Júlia Carepa. Neste momento de dor e saudade, quero expressar o sentimento à Ana Júlia e a toda a sua família. Querida Ana Júlia, que Deus conforte o seu coração e de todos os seus familiares. Receba de coração o meu carinho e respeito", diz a nota de pesar divulgada nos perfis de Miro e do PT de Ananindeua, no Instagram.

Há duas semanas, Ana Júlia publicou uma mensagem em homenagem à mãe, que completava 91 anos. Na ocasião, Maria José estava internada.

"Obrigada por me apoiar quando iniciei minha militância no movimento estudantil e sindical, e por estar ao meu lado quando o Júlio e a Juju ainda eram pequenos. Lembro das vezes em que me levaste às atividades das creches que apoiavas com as amigas do Rotary, mostrando que a felicidade deve ser compartilhada e que devemos ajudar uns aos outros. Também foste minha maior força em todas as minhas campanhas, sempre com coragem e muito amor. Aliás, sei que essa coragem herdei de ti", escreveu Ana Júlia, na ocasião.

Única mulher eleita governadora do Pará, Ana Júlia Carepa comandou a gestão estadual de 2007 a 2011. Ela já foi senadora, deputada federal, vice-prefeita e vereadora de Belém.