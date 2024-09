Morre ex-prefeita de Parauapebas Bel Mesquita, aos 70 anos

A ex-prefeita de Parauapebas Bel Mesquita morreu, nesta quinta-feira (19), aos 70 anos. Mesquita foi diagnosticada com câncer no pâncreas no final do ano passado, foi submetida a uma cirurgia, mas precisou ser internada na última semana, no Hospital Porto Dias, em Belém, com quadro clínico crítico.

Bel Mesquita foi a primeira e única mulher a ser prefeita de Parauapebas por dois mandatos, de 1997 a 2004. Ela também foi eleita deputada federal em 2006 e integrou as comissões de Educação e Cultura e de Seguridade Social e Família, além de ter sido Procuradora-Adjunta da Procuradoria Especial da Mulher em 2009.

A trajetória política de Bel Mesquita também inclui a nomeação como Secretária Nacional de Políticas de Turismo, no governo de Dilma Rousseff, cargo que ocupou até o ano seguinte.

Ana Isabel Mesquita Oliveira, nasceu em 24 de setembro de 1952 em Jundiaí (SP), São Paulo. Ela chegou ao município de Parauapebas no início dos anos 80, quando a cidade ainda estava em desenvolvimento. O velório e os detalhes sobre o sepultamento ainda não foram divulgados.

O atual prefeito do município, Darci Lermen, manifestou uma mensagem de pesar nas redes sociais pela morte de Bel Mesquita. “Hoje, o coração de Parauapebas está mais triste. Perdemos Bel Mesquita, nossa eterna prefeita, mas o que nunca perderemos é o brilho do seu sorriso e o legado que você construiu com tanto amor por essa cidade”, diz um trecho da homenagem de despedida.