Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Morre aos 92 anos o desembargador aposentado Aristides Medeiros

Magistrado ajudou a instalar a Justiça Federal no Pará na década de 60

O Liberal
fonte

Desembargador federal aposentado Aristides Porto de Medeiros, de 92 anos, foi um dos primeiros juízes federais do Pará (Foto: Reprodução / Justiça Federal)

Morreu em Belém, na última terça-feira (31), o desembargador federal aposentado Aristides Porto de Medeiros, de 92 anos. Ele foi um dos primeiros juízes federais do Pará, na década de 1960, e ajudou a instalar a Justiça Federal no estado. O magistrado deixa a viúva, Adma Gabriel Medeiros, e os três filhos, Roberto, Cláudia e Márcia.

Magistrados e entidades lamentaram o falecimento do desembargador. “A trajetória de Aristides Medeiros é das mais marcantes na história da Justiça Federal no Pará, não apenas porque ele demonstrou, amplamente, inegáveis qualidades que honraram a magistratura, mas também porque integrou o quadro inicial de magistrados federais neste Estado, no final da década de 1960”, diz a nota da Diretoria do Foro, assinada pelo diretor do Foro em exercício, juiz federal Marcelo Elias Vieira.

O desembargador aposentado do TRF1 Daniel Paes Ribeiro o conheceu ao chegar em Belém, em 1987, para assumir a 3ª Vara, recém-instalada. “Chamou-me a atenção a simplicidade do ser humano que, há mais de 20 anos, desempenhava o elevado cargo de juiz federal. Depois, passei a admirá-lo pela qualidade do seu trabalho, cujas sentenças primavam pela linguagem escorreita e pelo senso de justiça. Será lembrado também pela fina educação e lhaneza do trato”, disse Paes Ribeiro.

Natural de Santarém, o ex-servidor da Justiça Federal no Pará, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte (MG), Marcelo Dolzany da Costa, lembrou que estava na faculdade de direito quando conheceu o magistrado, ao ingressar na Justiça Federal. “No dia seguinte ao da minha posse, lá estava eu, secretariando as audiências. Foi nesse contato diário, primeiro nas audiências e depois nas secretarias, que minha admiração pelo doutor Aristides foi crescendo, ao ponto de tornar-se inspiração para que, mais tarde, eu ingressasse na magistratura”, disse Dolzany.

“Doutor Aristides sempre teve na didática um grande dom. (...) Ele era uma referência na cultura jurídica do Pará e do Brasil. Amava muito Belém, sua terra, tanto que não ficou muito tempo em Brasília, quando foi promovido por merecimento ao TRF1. Recolheu-se muito jovem, na minha opinião, à aposentadoria. Poderia ter colaborado muito mais ainda com o pensamento nacional, especialmente neste momento de grandes transformações na sociedade brasileira. Ele fará muita falta ao Pará, ao Brasil e especialmente a mim”, complementou Dolzany da Costa.

A servidora aposentada da Seção Judiciária do Pará (SJPA), Maria Amélia Vieira Guedes, trabalhou como secretária do magistrado e prestou-lhe homenagem ao saber de seu falecimento. “Era, verdadeiramente, um juiz de excelência. Um homem íntegro, honesto, muitíssimo disciplinado”, disse ela.

Carreira jurídica

Aristides Medeiros se formou pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1962. Ele atuou como advogado até tomar posse como juiz federal, em Belém, em 1967, implantando a Justiça Federal no Pará junto com o juiz federal José Anselmo de Figueiredo Santiago, que se aposentou como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os dois magistrados iniciaram a vida profissional quando a Justiça Federal ainda funcionava na Casa Rosada, a primeira sede da instituição em Belém, em 1974. Até hoje, esse prédio na avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, está incorporado à estrutura da Seção Judiciária do Pará e abriga a Sala da Memória, com acervo da história da SJPA.

Enquanto juiz federal, Aristides Medeiros também foi juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE), de 1967-1976, e juiz efetivo do TRE (1977-1979) e diretor do Foro das Seções Judiciárias do Amazonas e do Acre. Em 1992, desligou-se da SJPA, e exerceu o cargo de desembargador do TRF1, em Brasília (DF), onde se aposentou em 25 de abril de 1994.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

morte desembargador aristides medeiros
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência da República

Em um vídeo publicado, o pré-candidato destaca números de sua trajetória como autor best-seller

05.04.26 17h27

PRESIDENTE DO SENADO

Alcolumbre mantém paradas 18 indicações de embaixadores no Senado

Nomeações aguardam análise desde 2025 e deixam postos diplomáticos vagos em diversos países

05.04.26 17h16

EXTREMA DIREITA

Flávio Bolsonaro pede união na direita depois de farpas entre Eduardo e Nikolas

A fala do herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veio depois que seu irmão, o ex-deputado Carlos Bolsonaro (PL), e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) trocaram comentários criticando um ao outro nas redes sociais.

05.04.26 16h57

OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Deputados do Pará citados em documento apreendido pela PF se defendem e negam envolvimento

Operação em Belém encontrou R$ 500 mil em espécie e levou à prisão de três pessoas; parlamentares negam envolvimento

05.04.26 15h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PERDA

Morre Adnan Demachki, ex-prefeito de Paragominas

Advogado, ele também foi secretário de governo do Pará

01.04.26 8h20

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

Carros elétricos

Belém entra na vanguarda do setor de carros elétricos com Hub Ag Eletrovias Grão Pará

Empreendimento foi inaugurado nesta segunda-feira (30)

30.03.26 22h26

POLÊMICA

Soraya Thronicke afirma torcer para que acusação de estupro feita a Alfredo Gaspar seja mentira

Parlamentares alegam que vítima, hoje com 21 anos, engravidou aos 13; Gaspar nega e cita caso de primo Maurício César Brêda Filho

30.03.26 11h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda