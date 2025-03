Morre aos 77 anos o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman

Morreu nesta quarta-feira (26), aos 77 anos, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul da capital de Minas Gerais, desde a tarde de 3 de janeiro.

Reeleito em outubro de 2024, Fuad teve 53,73% dos votos válidos no 2º turno das eleições. Porém, passou por uma série de internações devido a problemas de saúde, incluindo um câncer, Linfoma não Hodgkin (LNH). Na noite desta terça-feira (25.), o estado de saúde do prefeito se agravou quando ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele também enfrentava insuficiência renal aguda.

Desde a última internação de Fuad, em 3 de janeiro, o vice Álvaro Damião (União Brasil) estava a frente do cargo de forma interina.

Em suas redes sociais, Álvaro lamentou a morte do político do PSD. "É com profundo pesar que recebo a notícia da perda do meu amigo Fuad Noman. No último ano o acompanhei passo a passo e testemunhei a força, a fé e a coragem de um homem que superou todos os limites possíveis e imagináveis", declarou.



"Ele nos deixa um exemplo de vida e um legado de compromissos com a causa pública. Que Deus o acolha no seu reino e que ele tenha o abençoado e merecido descanso. Que sigamos seus ensinamentos e possamos cumprir os seus compromissos de fazer de nossa cidade um lugar cada vez melhor de se viver", acrescentou.

A Prefeitura de Belo Horizonte também divulgou uma nota de pesar, destacando a trajetória de Fuad Noman, que dedicou décadas de sua vida ao serviço público. "Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social".