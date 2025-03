Fuad Noman, prefeito de BH, tem parada cardiorrespiratória e está em estado grave

Internado desde o dia 3 de janeiro, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira (25), e está em estado grave. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (26), através do boletim médico. Segundo o documento, Fuad foi reanimado, mas o quadro evoluiu com choque cardiogênico e ele precisou de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas.

No momento, o prefeito encontra-se em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos, e insuficiência renal aguda.

O boletim é assinado pelo coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei de Saúde, Enaldo Melo de Lima, e pelo coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, Anselmo Dornas Moura.