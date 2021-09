Monarquistas paraenses planejam ‘bandeiraço’ em Belém no dia 07 de setembro

Um grupo que tem como objetivo promover o ideal monárquico em todo o Estado está planejando o “bandeiraço” em Belém, no próximo dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. A ação faz parte do 6º ‘bandeiraço’ nacional da independência. No Pará, o ato está sendo organizado pela Associação Cultural Princesa Isabel em conjunto com o Círculo Monárquico de Belém, que usou as redes sociais para convidar os monarquistas a participarem.

A manifestação está marcada para iniciar as 10h, em frente ao Teatro da Paz.

O movimento monarquista é uma corrente que defende a restauração do Império do Brasil. Ele reúne pessoas de todo o País, com apoio de membros remanescentes da família Orleans e Bragança.

No Pará, a Associação Cultural Princesa Isabel reúne mais de 2,6 mil pessoas entre seus seguidores no Instagram. Eles aproveitam o espaço para compartilhar os ideais do movimento e locais históricos do País inaugurados no tempo do império ou logradouros públicos com nome dos membros da família imperial. Também exaltam os membros da família Orleans e Brangança, como Dom Antônio de Orleans e Bragança, a quem chamam de Sua Alteza Imperial e Real.

No último dia 14 deste ano, chegaram a anunciar o sorteio de uma bandeira imperial. “Assim poderemos fazer muito mais pela monarquia”, dizia a publicação.