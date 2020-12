Ministro Onyx Lorenzoni visita Marituba para ações com governo do Estado

Em visita ao município de Marituba, nesta segunda-feira (14), o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ao lado do governador Helder Barbalho, participou da inauguração do Complexo Esportivo da Estação Cidadania, a única da Região Metropolitana de Belém, construída pela Prefeitura com recursos do governo federal; e da entrega, por parte do governo estadual, do termo de doação ao município de uma área de 1.327 hectares.

A Estação Cidadania de Marituba foi construída em uma área de 7.200 m², no valor de R$ 4.037.828,80, e conta com duas quadras oficiais que serão utilizadas para identificação de atletas de alto nível, com a implantação de programas de treinamento nas diversas modalidades de esporte, como futebol, basquete, vôlei, ginástica de solo, handebol, judô, caratê, entre outros. O complexo conta ainda com uma pista de corrida para tiros de 100 metros, pista de salto em distância de 80 metros e área de arremesso de peso.

"As crianças e jovens vão aprender não apenas a praticar esportes, mas aqui nós vamos construir vidas. O menino e a menina que vierem praticar esportes aqui vão entender o quanto é importante o trabalho em equipe, a disciplina, que, apesar das derrotas, a vida continua e ele vai precisar da mesma fé, da mesma garra, para ser vencedor na vida. Que possam dentro desse espaço construir sua personalidade, sua essência como cidadão", declarou Lorenzoni.

Também participaram do evento o secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza; o prefeito de Marituba, Mário Filho; a deputada Michele Begot; e o presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Bruno Kono. Segundo Souza, a estação cidadania traz oportunidade de identificar novos talentos em 13 modalidades. A responsabilidade da escolha das modalidades cabe ao gestor municipal. "Espero que essa área seja de fato de integração e muitas pessoas tenham a oportunidade que eu tive na vida, de quem sabe participar de uma olimpíada". O complexo deve começar a funcionar ainda nesta gestão, dentro de dez dias, segundo o prefeito Mário Filho.

Já a entrega do termo de doação ao município de uma área de 1.327 hectares, garantiu a recuperação em favor de Marituba de 997 hectares que ficaram de fora da légua patrimonial desde que a cidade foi emancipada, há 26 anos. De acordo com o presidente do Iterpa, com isso, o município vai poder participar dessa agenda pública de regularização fundiária, para dar segurança às famílias.

Mais de 40 mil famílias serão beneficiadas com a entrega dos títulos de terra. Os outros 376 hectares restantes serão destinados à construção do Parque Industrial de Marituba. O governador Helder Barbalho destacou a importância da regularização de área urbana para quem precisa da terra, como forma de evitar conflito. Para ele, a cerimônia marcou também o início de uma nova história no município, para a geração de emprego e renda.

"Cada cidade tem que descobrir sua vocação para que possamos gerar emprego. Hoje, Marituba tem muita força no comércio e serviço, mas precisa ter um distrito industrial, da mesma forma que Belém tem Icoaraci, Ananindeua tem. A localização de Marituba é estratégica para a implantação de indústrias que venham pra cá trazer oportunidades. Nós estamos aqui pagando uma conta com Marituba. Onde tem emprego, reduz a violência e garante o desenvolvimento das pessoas. O caminho está aberto para que logo indústrias possam estar aqui se instalando", declarou Helder.

Segundo o prefeito Mario Filho, a entrega da área para construção do parque industrial é um sonho de mais de vinte anos da população do município. "Nao adianta nada falar de geração de emprego e renda sem ter um local para ser feito isso. Nós estamos deixando um polo industrial nesta cidade para que possa receber empresas", ressaltou, informando que já tem 67 cartas de intenções empresas interessadas em se instalar na área.

Quanto aos mais de 900 hectares que serão reintegrados à Marituba, Mário Filho afirmou que atinge 10 bairros e 12 mil terrenos.