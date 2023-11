Ministro e presidente do TST Lelio Bentes fala sobre direitos trabalhistas em Belém

O ministro e presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa, reforçou, nesta terça-feira (28), a atuação do Judiciário brasileiro e o empenho da região Norte na proteção da biodiversidade e promoção dos direitos trabalhistas para as categorias mais vulneráveis em sua participação no VIII Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, que ocorre até 1º de dezembro na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região PA/AP (TRT8), localizada no bairro do Umarizal, em Belém.

No evento, Corrêa destacou que o desenvolvimento sustentável precisa estar centralizado nas relações humanas que atravessam esse processo, especialmente para os trabalhadores que atuam de maneira informal ou carecem de condições adequadas de trabalho. O ministro pontuou ainda a atuação do TST para a implementação de políticas que promovam, não somente a conscientização, mas ações concretas em prol do desenvolvimento do meio ambiente mais equilibrado.

“Esse é um excelente exemplo de como a sociedade se organiza para cumprir uma função essencial a uma situação de sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Sabemos que, muitas vezes, essas pessoas se dedicam a essa atividade pela falta de outras oportunidades, mas, graças a esse desenvolvimento e a essa conscientização da centralidade dessa atividade para a manutenção de um meio ambiente limpo, sobretudo, pelo estímulo da economia circular, nós temos presenciado uma valorização da atividade desses agentes de reciclagem que merecem condições dignas de trabalho”, declarou o Corrêa.

Marcus Losada fala em " meio ambiente de trabalho"

O desembargador e presidente do TRT8, Marcus Losada, ressaltou a importância deste encontro ser realizado em Belém, sobretudo após a cidade ser escolhida para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em 2025. “Esse é um assunto latente, e a gente, como instituição voltada para a preocupação da sustentabilidade, sobretudo para o meio ambiente de trabalho, quer discutir, quer participar e nada melhor do que fazer isso na região Norte”, frisou Losada.

Já a desembargadora e coordenadora do comitê de patrimônio, logística e sustentabilidade do TRT 8, Nazaré Rocha, explicou que os seminários já fazem parte dos preparativos dos tribunais para COP 30, e abordam sobre economia sustentável, segurança no trabalho e a transição econômica de atividades de carbono intenso para carbono.

“Esse é o nosso desafio, pensar uma política de sustentabilidade institucional que não só aproveite a instituição do trabalho, mas também que sirva à sociedade, que venha a unir esforços junto com a sociedade de um modo geral e todas as demais instituições para um desenvolvimento sustentável e para que se possa também aplacar ou contribuir para aplacar essas mudanças que nós estamos vendo aí, que são as mudanças climáticas que se originam dessa degradação ambiental”, contou Rocha.

O evento é voltado para servidores e magistrados da Justiça do Trabalho e terá a participação de diversas autoridades e especialistas em sustentabilidade e acessibilidade que irão auxiliar e incentivar a implementação de novas práticas, individuais e conjuntas, que efetivem a participação da Justiça em prol do meio ambiente e seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) da Organização das Nações Unidas (ONU).