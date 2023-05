Ministro Dias Toffoli é internado em hospital de Brasília com covid-19

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado na noite desta quarta-feira (17) com diagnóstico de covid-19. Ele está no hospital DF Star, em Brasília, sendo tratado com medicamentos para sintomas gripais e com antiviral e “encontra-se bem", de acordo com o boletim divulgado pela unidade e assinado pela chefe da equipe médica, doutora Ludhmila Hajjar, e pelo diretor do hospital, doutor Allisson B. Barcelos Borges.

A assessoria de imprensa do STF confirmou que ele não participará da sessão plenária desta quinta-feira (18), quando está prevista a continuidade do julgamento de uma ação penal contra o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor.

VEJA MAIS

Em agosto de 2020, o ministro, que tem 55 anos, foi internado no mesmo hospital com sintomas respiratórios, porém, de acordo com o boletim médico divulgado na época, não se tratava de covid-19, mas de uma pneumonite alérgica.