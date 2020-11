Ministro Dias Toffoli aparece em sessão com hematomas no rosto

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli apareceu em uma sessão remota da Corte exibindo vários hematomas no rosto, nesta quarta-feira (25).

Entre as marcas, a maior é uma cicatriz na testa, decorrente de uma queda no mês de agosto, em sua casa, em Marília (SP). Na época, o ministro teve que ser internado e fazer uma sutura.

O ex-presidente do STF passa bem e as marcas são de tratamento dermatológico para reduzir a cicatriz e outros pontos. Por conta do tratamento, em um primeiro momento, as marcas ficam mais fortes e depois se atenuam.