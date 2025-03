Ministra usa paródia de 'Resenha do Arrocha' para promover isenção do Imposto de Renda

Para divulgar o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (20) um vídeo em que canta uma paródia da música Resenha do Arrocha, de J. Eskine.

“Guarda a carta, meu caro, leãozinho, olha a permuta, isentar até R$ 5 mil e cobrar quem mais lucra”, canta Macaé.

O governo enviou ao Congresso Nacional na última terça-feira (18) o projeto de lei que propõe ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. O texto também traz uma redução do imposto para trabalhadores com salários entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.

O governo federal planeja criar um imposto mínimo para pessoas com renda superior a R$ 50 mil mensais (R$ 600 mil anuais), visando compensar perdas na arrecadação. A medida, em estudo, busca atingir a parcela da população considerada de "super-ricos".

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)