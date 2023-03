Ministra da Mulher defende igualdade salarial em rede nacional de rádio e TV

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, confirmou que o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para igualar os salários de homens e mulheres nas mesmas funções. Ela falou sobre a proposta em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta terça-feira (7). A ministra afirmou que o mundo do trabalho precisa respeitar as mulheres.

“Hoje, trabalhadoras que exercem a mesma função que os homens recebem salários 30% menores. […] Se o trabalho é igual, o salário tem de ser igual. Nada mais justo”, defendeu a ministra.

De acordo com Cida Gonçalves, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar a proposta que será encaminhada ao Congresso Nacional, nesta quarta-feira (8), durante cerimônia voltada para o Dia Internacional da Mulher. O evento está marcado para às 11h no Palácio do Planalto.

Lula também deve assinar um decreto, disse a ministra, determinando às empresas contratadas pela administração pública federal a reserva de 8% das vagas para trabalhadoras vítimas de violência. “Seguiremos atuando com mais um conjunto de pactos e medidas contra o assédio sexual e o assédio moral no mundo do trabalho”, destacou a ministra.

Violência contra a mulher

Sobre a violência contra a mulher, a ministra Cida Gonçalves disse que, “em pleno 2023, não é admissível que o país registre um feminicídio a cada 7 horas, e um estupro a cada 10 minutos”. “Isso tem de parar”, pregou.

No ano de 2021, o Disque 190 recebeu, a cada minuto, uma ligação denunciando casos de violência doméstica. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

No primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Uma média de quatro por dia, de acordo com dados do fórum.

“Para cuidar das vítimas e fortalecer o combate a essas barbáries, estamos reconstruindo a Central de Atendimento à Mulher – o Ligue 180. Neste telefone, é possível registrar denúncias contra qualquer tipo de violência de gênero. E receber informações e orientações sobre como proceder em situações desse tipo. A ligação é gratuita de qualquer lugar do país. E o serviço funciona 24h”, declarou.