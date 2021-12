Ministra convida autoridades dos Emirados Árabes a conhecerem o Marajó

O terceiro dia da Expo Marajó, na Expo 2020 Dubai, foi de reuniões que discutiram mais colaboração entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos (EAU). Em encontros bilaterais com altas autoridades daquele país, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, convidou todos a conhecerem o Marajó.

“Aquela é uma terra de oportunidades, em que, se plantando, tudo dá. Uma cultura muito rica, um povo lindo e que quer o desenvolvimento sustentável da região. Temos um tremendo potencial turístico e na área bioeconomia. Quem quer investir e ter bom retorno tem que aproveitar essa janela de oportunidade”, alertou.

A ministra explicou, ainda, que o governo federal já prevê investimentos superiores a 500 milhões de dólares para melhorar a infraestrutura e fomentar o empreendedorismo local, e acrescentou que os incentivos fiscais já existem para quem pretende implementar negócios na área.

As agendas

A primeira agenda foi com o ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Xeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, que já esteve no Brasil e se disse encantado com o relato da ministra sobre o arquipélago paraense. Ele aceitou o convite da gestora brasileira para conhecer o Marajó e cooperar com o bom andamento do Programa Abrace o Marajó, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Já a chefe da pasta da Cooperação Internacional, Reem Al Hashimy, reiterou a importância da realização de programas com ações afirmativas para a inclusão da população jovem, especialmente na áreas de empreendedorismo. Hashimy afirmou que os EAU podem compartilhar boas práticas e trocar experiências positivas com o Brasil.

Mas quem realmente se empolgou com a história e as potencialidades do Marajó foi a ministra de Desenvolvimento Comunitário dos Emirados, Hessa bint Essa Buhumaid. Tanto que, logo após o encontro, ela fez questão de fazer uma visita guiada ao Pavilhão Brasil e se disse encantada com a beleza da cultura paraense. Ela quer visitar o arquipélago logo ao término da Expo, em meados de março.

As ministras trocaram experiências de programas e ações que visam ao fortalecimento dos vínculos familiares. Ambas compartilharam a preocupação com o vício da população jovem no mundo digital.

Hessa bint Essa Buhumaid ficou interessada no ingresso dos Emirados Árabes no Grupo de Países Parceiros da Família, atualmente liderado pelo Brasil. Ela foi convidada por Damares Alves para conhecer as propostas do grupo e firmou o compromisso de discutir sobre o assunto com a chancelaria daquele país.

Visitas institucionais

Além das agendas bilaterais com empresários e autoridades locais, nos quatro dias em que esteve em Dubai a ministra também visitou pavilhões em busca de boas práticas e de inovação na implementação de políticas sociais.

Foram visitadas as exposições dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do México, da Colômbia, de Israel, da Juventude, de Oportunidades, da Dubai Cares e no das Mulheres. As agendas serviram como política de boa vizinhança e de troca de experiências com as lideranças dos pavilhões.