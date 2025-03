Ministério Público do Pará fará homenagem a servidores e membros em cerimônia nesta sexta

Em uma cerimônia carregada de simbolismo, o Procurador-Geral de Justiça do Pará, César Mattar Júnior, prestará homenagem a 152 servidores e membros do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) às 10h desta sexta (21/03). A medalha "Promotor de Justiça Fabrício Ramos Couto", criada em memória ao promotor brutalmente assassinado em 2006, será entregue àqueles que, com notável dedicação, contribuíram para o fortalecimento e sucesso da instituição. A solenidade também marcará o último ato de César Mattar Júnior como Procurador-Geral de Justiça.

A medalha que carrega forte simbolismo

A medalha "Promotor de Justiça Fabrício Ramos Couto" foi criada para homenagear os membros e servidores do Ministério Público que se destacam pela contribuição ao trabalho da instituição.

César Mattar Júnior relembra o trágico evento de 2006, quando o promotor Fabrício Ramos Couto foi assassinado enquanto exercia suas funções na promotoria de Marapanim. Esse episódio abalou profundamente a classe, levando à criação da comenda em homenagem ao seu legado.

"Essa medalha é emblemática, porque representa o comprometimento com o fortalecimento do Ministério Público do Estado do Pará", afirma o Procurador-Geral.

(Foto: Carmem Helena)

Uma cerimônia carregada de história

O evento, que ocorrerá no Auditório Nathanael Farias Leitão, contará com a presença de diversas autoridades, incluindo a presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, que também fará um discurso durante a cerimônia.

César Mattar Júnior destaca que este será um momento de grande significado, não só pela importância da medalha, mas também por ser a última oportunidade em que ele, como Procurador-Geral, terá de homenagear colegas. "Será um evento com muito simbolismo, por ser o encerramento de um ciclo para mim e para a instituição", pontua.

Reconhecimento a servidores e membros dedicados

Ao todo, 152 pessoas serão agraciadas com a medalha. Esses homenageados foram escolhidos por sua atuação incansável e contribuição ao sucesso da gestão do Ministério Público nos últimos anos.

A medalha não é concedida anualmente, mas ao final dos mandatos, o que torna a homenagem ainda mais especial.

"Essa medalha é concedida ao final do mandato, e ela representa o reconhecimento não só aos homenageados, mas à própria instituição", explica o Procurador-Geral.

A importância da premiação institucional

Segundo César Mattar Júnior, a homenagem não se limita ao reconhecimento individual dos homenageados, mas também ao fortalecimento da história da instituição.

"Quando você homenageia essas pessoas, está, na verdade, homenageando a própria história do Ministério Público do Estado do Pará, pois a trajetória de muitos desses membros e servidores se confunde com a da instituição", conclui.

A cerimônia será uma oportunidade para reforçar os laços entre os membros do Ministério Público e celebrar os feitos daqueles que dedicam suas vidas à busca pela justiça no Estado do Pará.