Michelle recebe maquiador em hospital onde Bolsonaro está internado

Michelle Bolsonaro postou uma imagem em seu Instagram para registrar o encontro com o famoso maquiador Agustin Fernandez. A imagem foi tirada no hospital onde o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está internado devido uma obstrução intestinal. Ela também publicou uma foto do marido ao lado de outra paciente do local. As informações são do UOL.

Agustin postou um vídeo, que foi compartilhado por Michelle, em que os dois aparecem brindando com xícaras de chá. "Hora do lanche das enfermeiras. Detalhe: a saúde do paciente está melhor que a nossa", escreveu ele.

(Reprodução: Instagram)

Já na imagem onde aparece Bolsonaro, ele está com uma mulher não identificada, os dois sem máscara, e fazem um sinal de positivo. "Custoso demais", escreveu Michelle. O presidente aparece em pé, com sondas presas ao nariz.

(Reprodução: Instagram)

De acordo com o último boletim médico do hospital, o presidente ainda não tem previsão de alta.