'Merece cadeia', diz Nikolas Ferreira sobre primo preso por tráfico de drogas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste domingo, 1.º, que "quem é preso com drogas merece cadeia", após o primo dele, Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, ter sido detido transportando 30,2 quilos de maconha e 3,82 gramas de cocaína, em Uberlândia, em Minas Gerais.

Em uma publicação no X, o parlamentar afirmou que "qualquer pessoa que cometer crime tem que pagar por isso".

"Quem é preso com drogas merece cadeia assim como os rachadores e outros corruptos que inclusive estão soltos por aí", escreveu.

De acordo com o deputado, a associação dele ao caso envolvendo seu primo é "mais uma tentativa frustrada de desgastarem" sua imagem.

"Sabe o que essa notícia muda para pessoas honestas? Nada. Agora, talvez mude pra quem não goste de mim, porque até eles percebem a tentativa de me desgastar a qualquer custo", escreveu.

Tráfico interestadual de drogas

Glaycon foi preso pela Polícia Federal na BR-452, sentido Belo Horizonte, no dia 23 deste mês. A polícia encontrou a droga no bagageiro do carro conduzido pelo primo de Nikolas.

Ele é filho de Enéas Fernandes, ex-candidato a prefeito de Nova Serrana (MG) pelo Partido Liberal (PL) e tio do deputado Nikolas Ferreira. Enéas obteve 38,45% dos votos em 2024 e perdeu a eleição para Fabio Avelar (Avante).