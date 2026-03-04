Mensagem de operador de Vorcaro transcrita pela PF cita pagamento para 'DCM e dois editores'

Mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro com um operador, transcritas pela Polícia Federal na representação da terceira fase da Operação Compliance Zero, mencionam pagamentos ao "DCM e dois editores".

Trata-se de um diálogo de Vorcaro com Luiz Philippi Mourão, que seria responsável por obtenção de informações sigilosas de investigações e também para promover conteúdo favorável ao banqueiro nas redes.

Um dos veículos é citado pela sigla "DCM", a mesma do Diário do Centro do Mundo. A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), não entra em detalhes sobre esses repasses. A Polícia Federal ainda investiga as transações.

Na conversa transcrita, Mourão pede valores a Vorcaro para pagamentos de terceiros e diz: "Ele ao que tudo indica, seria FABIANO ZETTEL manda o mensal e eu divido entre a turma. Mando pra eles. 400 divido entre 6. Os meninos mando 75 pra cada, o meu. O DCM e mais dois editores. É este o mensal. Ele manda 1 e quando você manda bônus eu divido entre os meninos e a turma".

Em nota, o DCM negou que a menção seja uma referência ao site. "No documento judicial, há a transcrição de uma conversa privada em que aparece a sigla 'DCM'. Em nenhum momento a decisão identifica essa sigla como sendo o Diário do Centro do Mundo, tampouco menciona o nome do veículo, sua razão social (NN&A Produções Artísticas Ltda.) ou qualquer integrante de sua equipe", diz a nota.

Prossegue o site: "O DCM não recebeu recursos, pagamentos ou qualquer benefício das pessoas investigadas na operação e não possui qualquer relação com os fatos apurados". Na nota, dizem ainda que o site tem publicado reportagens críticas a Vorcaro.