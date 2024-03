Mauro Cid deve depor à PF na próxima segunda-feira (11)

O ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, será ouvido novamente pela Polícia Federal na próxima segunda-feira (11). O novo depoimento acontecerá após as oitivas dos ex-comandantes do Exército e da FAB (Força Aérea Brasileira), o general Freire Gomes e o tenente-brigadeiro Baptista Júnior, respectivamente.

Um novo depoimento de Cid foi levantado depois que dois ex-comandantes das Forças Armadas confirmaram que existiram reuniões para tratar de termos de uma minuta para um suposto golpe de Estado.

Com a convocação de Cid, a PF pretende esclarecer alguns pontos sobre mensagens encontradas nos celulares e em documentos do tenente-coronel. De acordo com o advogado Cezar Bittencourt, responsável pela defesa do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid está à disposição das autoridades e “tranquilo”. O advogado reforçou que não houve omissões no depoimento do militar.

Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada com a PF. A colaboração foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 9 de setembro de 2023. Ele ficou preso por quatro meses por fraude em cartões de vacina.