Marina Silva será a ministra do Meio Ambiente do governo Lula

A ex-senadora do Acre, Marina Silva, será a titular do Ministério do Meio Ambiente, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23), após uma negociação que envolveu também a senadora Simone Tebet (MDB) para mesma pasta do Meio Ambiente. Com informações do site UOL.

VEJA MAIS

A princípio, Simone Tebet se colocou à disposição para ocupar o Ministério do Meio Ambiente, mas, a própria senadora declarou que queria a anuência de Marina. Como a acreana não aceitou o cargo de autoridade climática, a ideia inicial de Lula de nomear Tebet caiu por terra e Marina ficou com cargo.

Para o presidente eleito, Marina Silva tem peso simbólico nacional e internacional e não poderia ficar fora do primeiro escalão. Quanto à Tebet, Lula decidiu que também vai colocá-la no mesmo patamar e disse que pretende encontrar um ministério de peso para a senadora, terceira colocada nas eleições e uma de suas principais apoiadoras no segundo turno.

Lula teve reuniões nesta sexta (23) com o propósito de anunciar a equipe completa, o que deve acontecer na terça ou quarta-feira da semana que vem. Até ontem (22) foram anunciadas 21 pastas, falta a oficialização de outras 16.

Nomes já definidos:

Renan Filho (MDB-AL) para a pasta dos Transportes.

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) para a pasta das Comunicações.

Paulo Pimenta (PT-RS) assumirá a Secretaria de Comunicação Social.

A ex-jogadora de vôlei Ana Moser assumirá a pasta do Esporte, num sinal claro de que Lula terá o ministério com maior número de mulheres da história do Brasil. Ele já anunciou seis ministras. Com Moser, Marina e Tebet, terá nove mulheres no primeiro escalão.

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) deverá ser ministro das Minas e Energia se a bancada do partido na Câmara o apadrinhar.

Carlos Fávaro (PSD-MT) será o nome de Lula para a Agricultura, Pecuária e Abastecimento.