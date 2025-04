Marina Silva é derrotada em eleição interna da Rede e aliado de Heloísa Helena vence

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, saiu derrotada do congresso da Rede Sustentabilidade realizado neste fim de semana em Brasília. No 6.º encontro do partido, Paulo Lamac, secretário de Relações Institucionais de Belo Horizonte, foi eleito o novo porta-voz da legenda.

Lamac faz parte da ala liderada pela atual presidente do partido, Heloísa Helena, que se opunha ao atual coordenador nacional de organização da Rede, Giovanni Mockus, apoiado por Marina.

A chapa "Rede pela Base", de Lamac, recebeu 73,5% dos votos dos delegados, totalizando 216. Já a chapa "Rede Vive", apoiada pela ministra e fundadora do partido, Marina Silva, obteve 26,5%, equivalente a 78 votos.

"A tarefa agora é tentar unir o partido e seguir em frente, estruturando nossa participação nos movimentos sociais e na disputa eleitoral", publicou Heloísa no Instagram neste domingo, 13.

No encontro, Marina disse que "A Rede é um ecossistema. Tem lugar para todo mundo". A declaração dela foi publicada pelo perfil do partido no Instagram, no post sobre o resultado da eleição interna.

A chapa apoiada por Marina judicializou o processo na semana passada, e conseguiu uma liminar para barrar a realização do congresso. A ação foi movida por suspeita de fraude no processo de escolha dos delegados da comissão eleitoral e alegava que questões previstas no estatuto do partido, como proporcionalidade das alas, não teriam sido respeitadas.

A liminar foi derrubada poucas horas antes do início do evento, na noite da quinta-feira, 10, após recurso da chapa apoiada por Heloísa. A decisão, assinada pelo desembargador Fábio Eduardo Marques, também determinou que os votos dos delegados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul fossem computados normalmente.

Após a decisão pela manutenção da eleição, a comissão eleitoral do partido afirmou defender "o acesso à Justiça como instrumento legítimo de fortalecimento da democracia", mas considerar "lamentável o uso reiterado e desproporcional da judicialização como estratégia de tumulto e de contestação vazia das decisões democráticas tomadas no âmbito interno do partido".

O racha entre Marina Silva e Heloísa Helena remonta a uma divisão que perdura desde 2022 no diretório nacional do partido. As divergências entre as líderes refletem visões distintas sobre o futuro ideológico da legenda e sobre o alinhamento ao governo federal, do qual que Marina faz parte.

Cassação de Glauber Braga

Durante o congresso, Heloísa Helena fez um discurso em apoio ao deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que nesta segunda-feira, 14, entra no sexto dia de greve de fome na Câmara, em protesto ao processo de cassação de seu mandato, aprovado na Comissão de Ética na semana passada.

"Toda nossa solidariedade a esse valoroso, guerreiro, militante destacado, defensor da classe trabalhadora e que honra a classe trabalhadora: Glauber fica!", puxou o coro. Caso o deputado perca o mandato após votação do plenário da Câmara, Heloísa, primeira suplente da bancada, assumirá a vaga.